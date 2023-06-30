Глава МАГАТЕ не бачить поліпшення в питанні безпеки ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав своєю головною заклопотаністю захист Запорізької АЕС, обстановка навколо якої залишається складною.

"Ясно, що ситуація там не покращилася з (...) посиленням військової активності на лінії фронту. Небезпека для станції збільшується", - сказав Гроссі в четвер в інтерв'ю телеканалу France 24.

"До того ж, на жаль, треба згадати руйнування греблі в Новій Каховці, що порушило рівномірне функціонування охолодження через досить очевидне зниження рівня води в Дніпрі, що протікає поруч зі станцією та з якого беруть воду для охолодження реакторів", - продовжив глава МАГАТЕ. Він назвав це "сумною низкою подій, які погіршують становище станції".

"Наші команди, як і раніше, там. Спостерігають, як розвивається ситуація", - резюмував Гроссі.