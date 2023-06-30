За добу окупанти 72 рази обстріляли Херсонщину, загинули 3 людини - голова ОВА

Минулої доби російські окупанти здійснили 72 обстріли Херсонської області, унаслідок цього загинули три людини, поранено - чотирьох, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 72 обстріли, випустивши 434 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" і БПЛА. По місту Херсон ворог випустив вісім снарядів. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів; пункт видачі гуманітарної допомоги, медичний та освітній заклад у Херсоні", - написав Прокудін у телеграм-каналі в п'ятницю вранці.