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03:30 30.06.2023

Німеччина передала Україні 16 вантажівок Zetros та радар TRML-4D

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Німеччина передала Україні 16 вантажівок Zetros та радар TRML-4D

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого входять 16 вантажівок Mercedes-Benz Zetros, станція радіолокації TRML-4D для зенітних ракетних комплексів "IRIS-T SLM" та мобільна система розмінування, повідомляє прес-служба німецького уряду. в четвер.

Загалом у новий пакет військової допомоги Німеччини для України входять: 16 вантажівок Mercedes-Benz Zetros, радіолокаційна станція TRML-4D для зенітних ракетних комплексів "IRIS-T SLM", одна мобільна й захищена система розмінування, три мостоукладачі "Biber" та два автомобілі для охорони кордону.

 

Теги: #україна #німеччина #військова_допомога

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