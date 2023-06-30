Росіяни 10 разів обстріляли прикордоння Сумщини за минулу добу
Російські окупанти протягом минулої доби здійснили 10 обстрілів прикордонних громад Сумської області, пошкоджено три будинки, автомобіль та гараж, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА) у четвер увечері.
"Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 74 вибухи", - сказано в повідомленні.
Від обстрілу противника постраждали три громади Сумського району: Краснопільська, Миропільська, Білопільська.
Зокрема, по Краснопільській громаді ворог бив із мінометів – пролунало 12 вибухів. Вказується, що внаслідок одного з обстрілів пошкоджено три приватні домоволодіння, один приватний автомобіль та гараж. Крім того, ворог обстрілював громаду із артилерії – зафіксовано 6 вибухів.
На територію Білопільської громади окупанти скинули 22 міни та здійснили обстріл із АГС – пролунало 9 вибухів.
Миропільську громаду росіяни обстріляли з АГС – зафіксовано 25 вибухів.
Інформація про постраждалих відсутня.