Євроатлантичні інститути захистять мир лише разом із Україною – Зеленський на церемонії вручення премії Chatham House

Захист миру в Європі євроатлантичними інститутами можливий тільки разом з Україною, сказав у четвер президент України Володимир Зеленський, виступаючи з відеозв'язку на церемонії присудження премії Chatham House

"Інститути безпеки, зокрема євроатлантичні інститути, повинні дійсно захищати світ. І тепер це реально, тільки разом з Україною ми будемо вільні, сильні і, звичайно ж, у НАТО. Тільки разом з нашими героями", - сказав він.

Зеленський зазначив, що "українські солдати, всі наші прекрасні люди справді заслуговують на найвищі нагороди. Мільйони наших людей борються і працюють за нашу свободу, нашу спільну свободу, українську та всіх вільних народів".

"Премія Chatham House для України - ще один доказ того, що світ вірить в Україну, вірить в українців, вірить у нашу перемогу", - заявив він.

За його словами, "тисячі та тисячі наших воїнів відзначились у боях із загарбниками. Сьогодні мої радники підготували три нові укази про нагородження наших героїв державними нагородами. Відразу 419 нашим воїнам, чоловікам і жінкам, які своєю кров'ю, болем, втратами борються за свободу". За роки повномасштабної війни, сказав президент, понад 49 тисяч наших воїнів нагороджено державними нагородами за виявлену в боях мужність. А 245 воїнів удостоєно звання героя, Героя України

"І я хочу, щоб ви знали, що кожен день у нас є успіхи на передовій завдяки нашим героїчним солдатам. І, звичайно, завдяки підтримці наших партнерів. І Великобританія — один із очевидних лідерів у цій підтримці", - сказав Зеленський.

"Будь ласка, завжди підтримуйте наших людей. Вони заслужили на це", - заявив він.