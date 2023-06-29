Події

20:18 29.06.2023

Заворушення сталися під час акції пам'яті про юнака, застреленого поліцейським під Парижем, розгромлено 25 поліцейських комісаріатів

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Заворушення сталися під час акції пам'яті про юнака, застреленого поліцейським під Парижем, розгромлено 25 поліцейських комісаріатів

Близько 6,2 тис. осіб узяли в четвер участь у "білому марші" в паризькому передмісті Нантере в пам'ять про 17-річного юнака, який намагався втекти на автомобілі від поліцейських і був убитий пострілом одного з них, повідомляє Le Figaro.

Акція пам'яті супроводжувалася сутичками з поліцією, яка була змушена застосувати сльозогінний газ, зокрема, перед будівлею префектури департаменту О-де-Сен.

Паралельно маршу в низці місць у Нантері було вчинено підпали низки офісів та автомобілів.

Голова регіональної ради Іль-де-Франс Валері Пекресс повідомила у твіттері, що префект поліції розпорядився про припинення з 21:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) руху автобусів і трамваїв у Паризькому регіоні "для забезпечення захисту (транспортних) співробітників і пасажирів".

38-річного поліцейського, який застрелив минулого вівторка підлітка, помістили в четвер у попереднє ув'язнення, оголосила прокуратура Нантера. Його допитали у зв'язку з підозрою про умисне вбивство. За заявою прокурора Нантера, "законних умов застосування зброї не було дотримано".

Як повідомлялося, найзапекліші зіткнення правоохоронців із погромниками відбулися в ніч на четвер у Парижі та його передмісті Нантері. ЗМІ публікують фотографії згорілого громадського транспорту та автомобілів. Від пожеж відчутно погіршилася якість повітря в регіоні. Водночас протести проти дій поліції, що переходили у спалахи насильства, відзначено в різних місцях Франції. Розгромлено 25 поліцейських комісаріатів.

У боротьбі із заворушеннями задіяно 40 тис. поліцейських і жандармів, зокрема 5 тис. - у Парижі.

За версією прокуратури, у вівторок вранці двоє поліцейських на мотоциклах помітили автомобіль, що рухався з великою швидкістю по виділеній автобусній смузі, за кермом якого був юнак. Вони вирішили перевірити його на червоному сигналі світлофора, але той проскочив на червоне світло. Перегони продовжилися кількома вулицями Нантера з порушеннями водієм правил дорожнього руху, що наражали на небезпеку життя пішоходів. Щоб зупинити порушника, один із поліцейських застосував зброю.

 

 

Теги: #париж #франція #заворушення

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