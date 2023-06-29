Воллес: Альянс міг би не вимагати від України Плану дій щодо членства в НАТО

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що НАТО слід розглянути можливість "пропустити" ключові вимоги для України на шляху її членства в альянсі, повідомляє Sky News.

"Я думаю, що ми абсолютно точно повинні розглянути можливість відмови від Плану дій щодо членства", - сказав він на спільній пресконференції з міністром оборони Канади Анітою Ананд у Лондоні.

Також, Воллес наголосив, що напрямок руху має бути в бік членства України в НАТО, однак визнав, що всі питання щодо вступу не будуть вирішені швидко.

Також британський міністр наголосив, що західні країни повинні будуть обговорити можливі гарантії безпеки для України на саміті НАТО у Вільнюсі, що відбудеться в липні, але навряд чи всі питання будуть вирішені до моменту зустрічі.