Події

19:44 29.06.2023

Воллес: Альянс міг би не вимагати від України Плану дій щодо членства в НАТО

1 хв читати
Воллес: Альянс міг би не вимагати від України Плану дій щодо членства в НАТО

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що НАТО слід розглянути можливість "пропустити" ключові вимоги для України на шляху її членства в альянсі, повідомляє Sky News.

"Я думаю, що ми абсолютно точно повинні розглянути можливість відмови від Плану дій щодо членства", - сказав він на спільній пресконференції з міністром оборони Канади Анітою Ананд у Лондоні.

Також, Воллес наголосив, що напрямок руху має бути в бік членства України в НАТО, однак визнав, що всі питання щодо вступу не будуть вирішені швидко.

Також британський міністр наголосив, що західні країни повинні будуть обговорити можливі гарантії безпеки для України на саміті НАТО у Вільнюсі, що відбудеться в липні, але навряд чи всі питання будуть вирішені до моменту зустрічі.

 

 

 

Теги: #нато #британія #думка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:40 29.06.2023
Столтенберг: Надання Україні статусу кандидата в члени ЄС впливає на обговорення її членства в НАТО

Столтенберг: Надання Україні статусу кандидата в члени ЄС впливає на обговорення її членства в НАТО

07:35 29.06.2023
На саміті НАТО у Вільнюсі Україна може розраховувати на потужний пакет підтримки

На саміті НАТО у Вільнюсі Україна може розраховувати на потужний пакет підтримки

17:26 28.06.2023
Президенти Польщі та Литви підтримують ідею інтеграції України в НАТО

Президенти Польщі та Литви підтримують ідею інтеграції України в НАТО

16:12 28.06.2023
Ми хочемо бачити модель майбутнього України в НАТО - Зеленський

Ми хочемо бачити модель майбутнього України в НАТО - Зеленський

15:38 28.06.2023
Столтенберг упевнений, що на саміті НАТО знайдуть спільну позицію щодо перспектив вступу України до альянсу

Столтенберг упевнений, що на саміті НАТО знайдуть спільну позицію щодо перспектив вступу України до альянсу

14:14 28.06.2023
Вступ України до НАТО стане потужним сигналом світові, що Альянс здатен захищати - Зеленський

Вступ України до НАТО стане потужним сигналом світові, що Альянс здатен захищати - Зеленський

13:00 28.06.2023
Президент Литви: Прибув до Києва з головним меседжем - місце України в НАТО

Президент Литви: Прибув до Києва з головним меседжем - місце України в НАТО

00:42 28.06.2023
Рютте: у Вільнюсі буде вирішальний саміт НАТО, майбутнє України – в альянсі

Рютте: у Вільнюсі буде вирішальний саміт НАТО, майбутнє України – в альянсі

19:33 27.06.2023
Єрмак: Не розумію, чому Нетаньягу досі не приїхав до Києва

Єрмак: Не розумію, чому Нетаньягу досі не приїхав до Києва

15:11 27.06.2023
Кулеба обговорив із міністром закордонних справ Швеції вступ України до НАТО та ЄС

Кулеба обговорив із міністром закордонних справ Швеції вступ України до НАТО та ЄС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликає посилити увагу до обходу санкцій у наступному пакеті ЄС

Зеленський закликав Єврораду засудити теракт на Каховській ГЕС

Україна не дозволить підірвати безпеку польського та литовського народів - Зеленський на Єврораді

Прем'єр-міністр Іспанії відвідає Київ у суботу - Зеленський

Майк Пенс прибув в Україну з неанонсованим візитом

ОСТАННЄ

Результатом роботи групи щодо екологічних наслідків війни стане "Київський екологічний компакт" - Єрмак

Жителі постраждалих від затоплення регіонів отримали близько 100 тис. таблеток для знезараження питної води

ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ПУСКИ ВОРОЖИХ РАКЕТ, У НИЗЦІ ОБЛАСТЕЙ ОГОЛОШЕНО ТРИВОГУ

Окупанти зосереджують зусилля на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках

Суд відпустив під домашній арешт охоронця поліклініки в Києві, поруч з укриттям якої загинуло троє людей

Зеленський закликає посилити увагу до обходу санкцій у наступному пакеті ЄС

Зеленський закликав Єврораду засудити теракт на Каховській ГЕС

Україна не дозволить підірвати безпеку польського та литовського народів - Зеленський на Єврораді

Прем'єр-міністр Іспанії відвідає Київ у суботу - Зеленський

Зеленський зустрівся з учасниками групи щодо екологічних злочинів Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА