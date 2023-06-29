Події

19:20 29.06.2023

Прем'єр-міністр Іспанії відвідає Київ у суботу - Зеленський

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Прем'єр-міністр Іспанії відвідає Київ у суботу - Зеленський

У суботу Україну відвідає прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Іспанія цього дня розпочинає своє головування в Єврораді.

"Вважаю символічним, що цієї суботи, у перший день головування Іспанії, на моє запрошення Україну відвідає прем'єр-міністр Іспанії пан Санчес. Уперше початок головування країни буде позначений візитом в Україну", - сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи в четвер по відеозв'язку на саміті Євросоюзу.

"І це насправді багато говорить про те, наскільки важливими будуть наступні шість місяців для нашої Європи. Це історичний час для початку переговорів про членство України в ЄС. Європа цінностей, вільна і сильна Європа, Європа світу немислима без України." – зазначив він.

За його словами, Україна "готова почати переговори про вступ, і необхідно зафіксувати наш прогрес у виконанні рекомендацій Європейської комісії".

 

 

Теги: #премєр #іспанія #зеленський

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