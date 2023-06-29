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18:14 29.06.2023

Україна, Канада, Швеція та Велика Британія подають до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака "МАУ"

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Україна, Канада, Швеція та Велика Британія подають до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака "МАУ"

Україна та інші учасники міжнародної координаційної групи подають до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" 8 січня 2020 року.

"Ми, члени Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, що представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, зазначаємо, що між Іраном та Координаційною групою не було досягнуто згоди щодо організації арбітражу відповідно до статті 14 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації", - ідеться в спільній заяві групи, повідомляє пресслужба МЗС України.

Відповідно, Координаційна група має намір продовжувати колективні зусилля, щоб забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" шляхом якнайшвидшого передання спору до Міжнародного суду ООН.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, був збитий у районі міжнародного аеропорту ім. Імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по 3 - ФРН та Великої Британії.

Іранська влада 11 січня визнала, що іранські військові помилково збили Boeing. Пізніше командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

Теги: #мау #позов #ps752

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