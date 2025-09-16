Інтерфакс-Україна
19:03 16.09.2025

Disney, Universal і Warner Bros звинуватили MiniMax у порушенні авторських прав, подали позов

Кіностудії Walt Disney Co., Universal і Warner Bros Discovery подали судовий позов проти китайської MiniMax, обвинувативши АІ-компанію в тому, що її сервіс генерації відеороликів і зображень Hailuo AI дає змогу створювати копії їхніх персонажів, захищених авторським правом.

У позові, направленому компаніями до окружного суду в штаті Каліфорнія у вівторок, наголошується, що MiniMax використовувала образи, які належали їм, для просування сервісу Hailuo як "кишенькової голлівудської студії".

Hailuo дає змогу за допомогою простого текстового запиту, зокрема, згенерувати і завантажити зображення і відеоматеріали за участю Дарта Вейдера з франшизи Disney "Зоряні війни" і "міньйонів" із серії Universal "Гидкий Я", йдеться в позовній заяві.

Кіностудії повідомляють, що MiniMax не відреагувала на їхні вимоги щодо вжиття розумних заходів для запобігання порушенням їхніх авторських прав, активно заохочувала такі порушення, розпоряджаючись зазначеними персонажами як своїми власними та ігноруючи вимоги відповідного законодавства США.

"Відповідальний підхід до інновацій у сфері штучного інтелекту вкрай важливий, і сьогоднішній позов проти MiniMax укотре демонструє наше спільне прагнення притягувати до відповідальності тих, хто порушує закони про авторське право, хоч би де вони перебували", - ідеться в спільній заяві кіностудій.

Студії домагаються відшкодування заподіяної їм матеріальної шкоди, видання судового розпорядження щодо припинення порушень, а також заборони на просування сервісу Hailuo без реалізації заходів, необхідних для захисту авторських прав.

Раніше цього року кіностудії подали аналогічні позови проти Midjourney.

 

 

Теги: #minimax #позов #сша

