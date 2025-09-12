Інтерфакс-Україна
Події
14:48 12.09.2025

САП просить визнати необґрунтованими активи заступника міністра охорони здоров’я Кузіна на понад 3 млн грн


САП просить визнати необґрунтованими активи заступника міністра охорони здоров’я Кузіна на понад 3 млн грн

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заявив позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про визнання необґрунтованими активів заступника міністра охорони здоров’я України – головного санітарного лікаря України на суму більше 3,2 млн грн та стягнення їх в дохід держави.

"Вказана особа у 2021–2022 роках набула дві земельні ділянки та два житлових будинки на території Київської області. Однак аналізом доходів та видатків посадовця встановлено неможливість набуття цих активів за рахунок законних джерел", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у п’ятницю.

У повідомленні не називається ім’я фігуранта, однак станом на зараз вказану посаду обіймає Ігор Кузін.

Прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів і їх стягнення в дохід держави. Вищим антикорупційним судом за заявою прокурора у порядку забезпечення позову накладено арешт на активи, які є предметом спору.

Теги: #вакс #позов #сап #активи

