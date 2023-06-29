Бойовика "ДНР", який намагався влаштуватися на службу в "Азов", засуджено до 8 років в'язниці

Шевченківський районний суд Києва визнав винним і засудив до 8 років позбавлення волі жителя Донецької області - бойовика "ДНР", який намагався влаштуватися на службу в полк "Азов".

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу генпрокурора громадянина України визнано винним в участі у терористичній організації та не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях (ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України). Вироком Шевченківського районного суду м. Києва його засуджено до 8 років позбавлення волі", - інформує Офіс генпрокурора в четвер.

Прокурори в суді довели, що житель Донецької області у 2015 році приєднався до угруповань терористичної організації "ДНР".

"Він входив до складу роти спеціального призначення розвідувального управління республіканської гвардії та до 2018 року брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави. Пізніше він повернувся в Україну і намагався влаштуватися до одного з підрозділів бригади спеціального призначення "Азов", - ідеться в повідомленні.

У прокуратурі наголошують, що в лавах українських захисників бойовик сподівався приховати своє минуле і таким чином уникнути правосуддя.

"Військовослужбовці полку спецпризначення "Азов" своєчасно викрили та затримали його під час проходження відбору", - уточнюють у відомстві.