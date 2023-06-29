Науседа: Грудень може бути слушним часом для оголошення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС
Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що грудень буде хорошим часом, щоб оголосити про початок переговорів про вступ України до Європейського союзу.
"Україна робить дуже добре в проведенні реформ, і президент Зеленський говорив багато про успіх у судовій сфері, антикорупційних заходах. Вони вважають, що заслуговують на позитивний висновок Єврокомісії в жовтні, і тоді наше політичне рішення буде питанням часу. Я сподіваюся, що грудень буде найбільш слушною датою для оголошення про початок переговорів у Європейському союзі", - сказав він після прибуття на засідання Європейської ради.
Коментуючи ухвалення ЄС 11-го пакета санкцій для РФ, президент Литви назвав це "дуже важливим, але не дуже великим кроком уперед". "Тому ми очікуємо 12-й пакет санкцій, і я не втомлюся повторювати, що Росатом треба покарати, тому що те, що вони творять, просто неприйнятно, те, як вони себе поводять - погрожуючи всій Європі, Запорізькій АЕС - і вони відповідальні за численні порушення стандартів безпеки, зокрема на Островецькій атомній електростанції (в Білорусі). З цієї причини до них мають бути застосовані санкції, до ради директорів Росатому мають бути застосовані санкції", - наголосив Науседа.
Він також торкнувся ситуації з ПВК "Вагнер": "Ми сусіди Білорусі і вкрай стурбовані подіями в Білорусі. Пригожин уже там. Я не можу сказати про це впевнено на 100%, але це дуже ймовірно, що він уже там, і що групи найманців, цих серійних убивць, я їх так називаю, можуть з'явитися в Білорусі в будь-який момент, і ніхто не знає, чи потім вони підуть проти нас. Я сподіваюсь, що ми зможемо внести рішення про посилення східного флангу НАТО".
Науседа переконаний, що "будь-які рухи в російській політичній системі матимуть наслідки для нашої безпеки". "Я не згоден, коли деякі колеги іноді кажуть, що сильний Путін менш небезпечний, ніж слабкий Путін. Я не згоден з цим, ми маємо рухатися вперед і бути рішучими, тому що зараз вирішальний момент історії. Якщо ми не будемо рішучими і єдиними зараз, завтра буде занадто пізно", - вважає глава литовської держави.