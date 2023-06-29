Ворог не може підійти своєю технікою до Авдіївки ближче ніж на 6 км - Нацгвардія

В Авдіївці Сили оборони України перебувають на висотах, маючи панівні позиції, тому ворогу дуже складно наблизитися до українських позицій, повідомили в Національній гвардії України.

"Противник все ж намагається просуватися в сторону міста, але ближче ніж на 6 кілометрів ворог своєю технікою не підходить. Зараз окупанти намагаються наступати лише піхотою, яку наші розвідники бачать і оперативно їх знищують. Як результат: доходять до наших позицій декілька окупантів з піднятими руками", - наводить слова командира підрозділу "Омега 5" пресслужба Нацгвардії у фейсбуці.

В українських силах пояснили, що противник відрізаний від своїх логістичних вузлів, й окупанти не можуть себе безпечно почувати на цьому відрізку фронту.

"До повномасштабного вторгнення тут базувалися наші війська, це була найближча точка до Донецька. А сьогодні - це один із найважчих відрізків фронтів, бо ворог на цьому напрямку окопувався та готувався дев'ять років. Тому зараз ми розуміємо, що тримати лінію та ще й вибивати тут ворога треба не силою, а хитрістю та винахідливістю", - наголосили в Силах оборони.

У Нацгвардії України також нагадали, що попри постійні обстріли російських військ, у місті досі перебувають понад 3000 жителів.

Авдіївка розташована за 20 км від Донецька.