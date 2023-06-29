Прем'єр-міністр Фінляндії: Головне питання на саміті ЄС - це Україна

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо (Petteri Orpo), який вперше бере участь у засіданні Європейської ради після вступу на посаду, заявляє, що головне питання для Гельсінкі на цьому саміті - це Україна.

"Пункт, який є моїм головним питанням сьогодні, це Україна. Ми маємо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, ми маємо послати чіткий сигнал українському народові, що ми підтримуємо його, що ми підтримуємо його сильно у військовому відношенні, економічно і політично", - заявив він у четвер у Брюсселі після прибуття на засідання членів Європейської ради, якими є глави держав і урядів країн-членів ЄС і керівництво європейських інституцій.

Орпо переконаний у необхідності застосувати до РФ ще "сильніші санкції". "Водночас це чіткий сигнал і Путіну, що він не виграє цю війну. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - запевнив прем'єр-міністр Фінляндії.

Він також назвав "важливим питанням" гарантії безпеки Україні. "Нам потрібна спільна обіцянка Україні допомогти їм у питанні безпеки, і це дуже важливе питання сьогодні на зустрічі", - зазначив глава уряду Фінляндії.

Як повідомлялося раніше, засідання Європейської ради відбудеться 29-30 червня в Брюсселі. Очікується, що до лідерів ЄС за допомогою відеозв'язку звернеться президент України Володимир Зеленський.