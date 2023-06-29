ДБР повідомило про підозру керівництву Полтавського ГЗК

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру посадовим особам Полтавського ГЗК, який належить олігарху-втікачу Костянтину Жеваго.

"Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та Офісом генпрокурора повідомили про підозру керівництву ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат": керівництву правління комбінату, начальникам відділів, через які здійснювали фінансові оборудки підприємства, керівництву фірми-прокладки, через яку відбувались махінації", - повідомляє ДБР у четвер.

У повідомленні наголошується, що чиновники комбінату протиправно заволоділи майже 400 млн грн від видобутку та реалізації корисних копалин державного значення без відповідних дозволів.

"Топменеджмент продавав щебеневу сировину, яка виготовлялась з відходів, видобутих у кар’єрі корисних копалин. Готівка від продажу виводилася через конвертцентри та розподілялася між учасниками злочинної групи", - уточнюють у бюро.

За інформацією ДБР, проведено 15 обшуків в офісних приміщеннях і за місцями проживання топменеджерів ПрАТ, фірмах-прокладках і підприємств транзитно-конвертаційного сектора.

Як повідомлялося, ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК) отримало позов на суму 4,727 млрд грн за оскаржуваними гарантійними кредитними поруками банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго. Згідно з річним звітом Ferrexpo, ПГЗК отримав позов 7 грудня 2022 року.

Ferrexpo - залізорудна компанія з активами в Україні.

Ferrеxpo належить 100-відсоткова частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9-відсоткова - ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".