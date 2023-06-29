Повідомлено про підозру жителю Краматорська, який навів ракетний удар по центру міста

Правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді працівникові газотранспортного підприємства Краматорська, який коригував ракетний удар по центру міста, внаслідок чого загинули 12 осіб і понад 60 дістали поранення, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури мешканцю Краматорська повідомлено про підозру у державній зраді (ч 2 ст. 111 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства в четвер.

За даними слідства, підозрюваний - працівник газотранспортного підприємства, який був дистанційно завербований представником спецслужб РФ, він збирав розвідувальну інформацію на користь держави-агресора.

"27 червня 2023 року агент ворога отримав чергове завдання – перевірити інформацію про місцезнаходження українських військових у Краматорську. Підозрюваний погодився на пропозицію та пішов у центр міста, де помітив на парковці автівки з військовими номерами та відвідувачів у закладі харчування. Він зафіксував побачене не відео, яке одразу надіслав співрозмовнику з РФ через один з месенджерів", - наголошують у повідомленні.

У прокуратурі уточнюють, що всі свої дії чоловік ретельно приховував від перехожих, щоб ніхто не помітив його інтерес до цієї локації.

"Через деякий час після відправлення відеозапису представники держави-агресора нанесли по закладу удар з ОТРК "Іскандер M", - зазначають у відомстві.

Станом на ранок 29 червня 2023 року розбір завалів завершено. Загалом унаслідок ракетного удару загинули 12 осіб, зокрема діти. Понад 60 дістали поранення.

У Офісі генпрокурора інформують, що після проведення комплексу слідчих дій прокурори разом зі слідчими СБУ встановили причетного до скоєння злочину. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.