У результаті ворожого нічного ракетного удару по Чугуєву постраждалих немає, пошкоджено житлові будинки та машини

Російські окупаційні війська в ніч проти четверга завдали ракетного удару по Чугуєву, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 1:00 ворог завдав ракетного удару із ЗРК С-300 по м. Чугуїв. Зафіксовано влучання в землю. Пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Попередньо, без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що напередодні російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти в Харківському, Чугуївському, Ізюмському та Куп'янському районах області, є жертви та постраждала серед мирного населення.

"У результаті обстрілу з РСЗВ "Ураган" с. Курилівка Куп'янського району пошкоджено приватні житлові будинки. Поранення отримала 70-річна жінка. Госпіталізована у важкому стані. У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району загинули троє цивільних чоловіків - 45-ти, 48-ми та 57-ми років", - написав Синєгубов.

Крім того, за його словами, у Криничному Куп'янського району пошкоджено приватний будинок і господарські споруди, а в Зеленому Гаю Ізюмського району - будівлю насосної станції.