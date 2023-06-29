Події

07:39 29.06.2023

Мешканці постраждалих від підтоплення районів можуть отримати кілька видів фінансової допомоги

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Мешканці постраждалих від підтоплення районів можуть отримати кілька видів фінансової допомоги

Жителі Херсонщини, які постраждали від підтоплення внаслідок вибуху на Каховській гідроелектростанції, можуть одержати грошову допомогу з державного, обласного та місцевого бюджетів, а також від міжнародних організацій, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу ввечері.

"Розмір виплат від держави - 5 тис. грн. кожному члену сім'ї, з обласного бюджету - 5 тис. грн. на домогосподарство. З місцевих бюджетів - від 1 тис. до 15 тис. грн. на домогосподарство. У самому Херсоні також виплачують 5 тис. грн", - інформував він у своєму телеграм-каналі.

За словами Прокудіна, у жителів області також є можливість звернутися до міжнародних організацій, які виплачують по 6 600 грн. кожному члену сім'ї.

Щоб оформити відповідні виплати жителям Херсона та області необхідно звернутися до органів соцзахисту населення своїх громад, повідомив він.

"Під час відвідування управління людина пише заяву одразу на всі види допомоги, і фахівці формують відповідні справи. Заяви вже подали понад півтисячі осіб і вже наступного тижня вони мають отримати гроші", - уточнив Прокудін.

Кабінет міністрів України виділив понад 980 млн грн на компенсації за пошкоджені та зруйновані будинки через підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції на Херсонщині, а також на компенсації за пошкоджені та зруйновані будинки. Кабінет міністрів України виділив понад 980 млн грн на компенсації за пошкоджені та зруйновані будинки через підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції в Херсонській області, а також 560 млн грн для виплати одноразової державної допомоги постраждалим від повені, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Компенсаційний механізм буде аналогічний програмі "еВідновлення". Але, враховуючи ситуацію в регіоні, подання заявки відбуватиметься через органи місцевого самоврядування. Людина обиратиме один із двох варіантів. Або придбати собі інше житло, або взяти гроші на самостійний ремонт чи відновлення власного будинку", - сказав Шмигаль на виїзному засіданні уряду в Херсонській області в п'ятницю.

 

 

 

Теги: #виплати #херсонська_область #каховська

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