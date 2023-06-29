На саміті НАТО у Вільнюсі Україна може розраховувати на потужний пакет підтримки

Держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи в середу в дослідницькій організації "Рада з міжнародних відносин" (Council of Foreign Relations) у Вашингтоні, висловив думку, що на саміті НАТО, який проходитиме у Вільнюсі 11-12 липня, союзники нададуть Україні потужний пакет підтримки.

"По-перше, на саміті НАТО ви побачите дуже потужний пакет заходів для України, як політичних, так і практичних... По-друге,... низка країн - розглядають паралельно, на додаток до того, що відбувається в НАТО, що ми можемо зробити, щоб допомогти Україні наростити довгострокові сили стримування і обороноздатність", - сказав Блінкен.

Під час виступу він наголосив на важливості допомоги західних країн Україні в довгостроковій перспективі.

"Крім видатних зусиль, яких було докладено, щоб допомогти Україні та гарантувати, що в неї є все необхідне для контрнаступу, коли вона намагається повернути землю, захоплену в неї Росією, є і більш довгостроковий аспект... Ми маємо стійко працювати над тим, щоб допомогти Україні наростити свій потенціал стримування й оборони в середньостроковій та довгостроковій перспективі - щоб Путін не зміг повторити свою "кампанію" за рік, за два або за п'ять років", - наголосив держсекретар США.