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07:35 29.06.2023

На саміті НАТО у Вільнюсі Україна може розраховувати на потужний пакет підтримки

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На саміті НАТО у Вільнюсі Україна може розраховувати на потужний пакет підтримки

Держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи в середу в дослідницькій організації "Рада з міжнародних відносин" (Council of Foreign Relations) у Вашингтоні, висловив думку, що на саміті НАТО, який проходитиме у Вільнюсі 11-12 липня, союзники нададуть Україні потужний пакет підтримки.

"По-перше, на саміті НАТО ви побачите дуже потужний пакет заходів для України, як політичних, так і практичних... По-друге,... низка країн - розглядають паралельно, на додаток до того, що відбувається в НАТО, що ми можемо зробити, щоб допомогти Україні наростити довгострокові сили стримування і обороноздатність", - сказав Блінкен.

Під час виступу він наголосив на важливості допомоги західних країн Україні в довгостроковій перспективі.

"Крім видатних зусиль, яких було докладено, щоб допомогти Україні та гарантувати, що в неї є все необхідне для контрнаступу, коли вона намагається повернути землю, захоплену в неї Росією, є і більш довгостроковий аспект... Ми маємо стійко працювати над тим, щоб допомогти Україні наростити свій потенціал стримування й оборони в середньостроковій та довгостроковій перспективі - щоб Путін не зміг повторити свою "кампанію" за рік, за два або за п'ять років", - наголосив держсекретар США.

 

 

 

Теги: #сша #нато #допомога #блінкен

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