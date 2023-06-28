Події

18:33 28.06.2023

Відновлювальні роботи в мережах "Укренерго" виконано вже на 50-60% під час підготовки до ОЗП

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Відновлювальні роботи в мережах "Укренерго" виконано вже на 50-60% під час підготовки до ОЗП

НЕК "Укренерго" на 50-60% виконала заплановані роботи з відновлення своїх мереж і підстанцій у межах підготовки до осінньо-зимового періоду (ОЗП) 2023/2024 років, повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

"Це рекордні темпи відновлення. Оцінюю обсяг виконання робіт, які ми запланували, наразі у 50-60%. Ще багато чого залишилося зробити, але в нас є для цього необхідні ресурси: обладнання, матеріальні ресурси та людські", - сказав він на брифінгу в Медіацентрі в Києві в середу.

При цьому Кудрицький як приклад, що демонструє безпрецедентні темпи відновлення, зазначив, що до повномасштабного вторгнення "Укренерго" встановлювала або замінювала в середньому один великий автотрансформатор на місяць, а протягом ракетної кампанії РФ проти енергосистеми цей показник в окремі місяці збільшувався в 6-7 разів.

Він звернув увагу, що компанія більшу частину робіт виконувала своїми силами, хоча до війни активно залучала підрядників.

"Ми говоримо про збільшення темпів виконання робіт у рази, і для цього в нашій компанії працює понад 1,5 тис. осіб, спеціально виділених на це завдання - відновлення пошкоджених об'єктів", - пояснив голова системного оператора.

За його словами, компанія також за можливості виділяє власний персонал для допомоги іншим енергокомпаніям.

Як повідомлялося, обсяг фінансування, необхідний компанії для підготовки до ОЗП, становить приблизно EUR300 млн. "Укренерго" розраховує, зокрема, одержати вже восени нове фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) за результатами конференції з відновлення України, що відбулася минулого тижня в Лондоні (URC2023).

Теги: #відновлення #укренерго #роботи

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