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17:58 28.06.2023

Українські військові після війни зможуть брати участь у миротворчих операціях і готувати іноземних колег - Зеленський

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Українські військові після війни зможуть брати участь у миротворчих операціях і готувати іноземних колег - Зеленський

Українські воїни мають знати, що держава матиме на них запит і після війни, сказав, виступаючи в середу у Верховній Раді, президент України Володимир Зеленський.

Він відзначив можливість "експорту українських військових знань". "Участь українців та українок у миротворчих місіях, зокрема, під егідою ООН, тренінгові міжнародні місії... Усе це - колосальні можливості для України та для наших героїв", - зазначив президент.

За його словами, Україна потребує принципово нової системи військової освіти. "Держава інтегрує тренувальні програми, які показали свою ефективність, а також реальний бойовий досвід наших солдатів і матросів, сержантів, старшин, офіцерів, наших генералів у систему військової освіти", - зазначив Зеленський. "Трансформація української військової освіти передбачатиме можливість отримання нашими воїнами спорідненої цивільної спеціальності", - додав він.

Ще однією можливістю, за його словами, є навчання в Україні військовій справі військовослужбовців інших держав.

"Українська політика героїв потребує реального національного стандарту безбар'єрності. Це нові вимоги для містобудування, інфраструктури, публічного простору, транспорту, соціальної та освітньої систем, бізнес-середовища. Вимоги, завдяки яким кожна людина з травмами війни зможе користуватися всім тим самим простором і всіма тими самими можливостями, якими користуються інші", - сказав президент.

Держава, наголосив він, сприятиме створенню необхідної кількості робочих місць, щоб не лише забезпечити реабілітацію для наших людей, а й ми мали змогу стати глобальним експортером практик відновлення та інтеграції в повоєнне життя абсолютно для всіх, хто пройшов і постраждав від війни.

"Усі найкращі світові практики, усі найефективніші політики, усі рішення, якими б складними чи незвичними вони не видавалися для нас, мають бути застосовані в Україні, щоб українцям, українкам, усім нашим громадянам не довелося терпіти біль, стрес і травми війни. Зокрема, ми маємо нарешті чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво", - заявив він.

Теги: #миротворці #військові

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