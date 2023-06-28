ВАКС заарештував із правом застави одного із заступників голови Тернопільської ОВА, викритого на хабарництві

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заарештував із правом внесення застави одного із заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА), якого разом із головою облради викрито на одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"28 червня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 805 тис. грн застави одному із заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації, якого спільно з головою Тернопільської обласної ради та ще одним заступником голови Тернопільської ОВА викрито на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера", - йдеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в середу.

За інформацією прокуратури, термін дії запобіжного заходу - до 26 серпня 2023 року.

"Після ознайомлення з повним текстом рішення суду буде вирішено питання щодо оскарження запобіжного заходу в частині розміру застави", - уточнюється в повідомленні.