Події

13:21 28.06.2023

Окупанти обстріляли Вовчанські Хутори, загинули 3 мирні жителі - голова Харківської ОВА

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Окупанти обстріляли Вовчанські Хутори, загинули 3 мирні жителі - голова Харківської ОВА

У середу вдень російські окупаційні війська обстріляли Вовчанську громаду Чугуївського району Харківської області, унаслідок чого загинули три людини, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок цього обстрілу загинуло одразу троє цивільних мешканців с. Вовчанські Хутори, які перебували біля своїх будинків. Чоловіки 48, 45 і 57 років отримали вибухові травми, несумісні з життям. Інформація уточнюється. На місці працюють екстрені служби. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #жертви #харківська_область #обстріли

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