Події

12:37 28.06.2023

Унаслідок ворожого удару по Краматорську 10 убитих та 61 поранений - Нацполіція

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Унаслідок ворожого удару по Краматорську 10 убитих та 61 поранений - Нацполіція

Кількість загиблих унаслідок ворожого удару по кафе в Краматорську 27 липня збільшилася до 10 осіб, ще 61 поранено, повідомляє Національна поліція України.

"10 вбитих і 61 поранений унаслідок російської атаки на Краматорськ. Поліцейські продовжують працювати на місці обстрілу. Станом на 11:30 відомо про трьох загиблих дітей та одного пораненого малюка", - ідеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі в середу.

У повідомленні зазначено, що, за уточненими даними, російські війська вдарили по Краматорську ракетами "Іскандер". Серед загиблих - 17-річна дівчина та 14-річні сестри. Поранений восьмимісячний малюк, загрози його життю немає.

На місці трагедії працюють вибухотехніки, слідчі, криміналісти, оперативники, парамедики, патрульні.

Поліцейські приймають заяви, фіксують руйнування, допомагають постраждалим та їхнім рідним - надають першу медичну та психологічну допомогу.

 

Теги: #жертви #краматорськ

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