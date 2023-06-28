Залужний: Сьогодні Україна боронить від ворога ключові постулати своєї Конституції

Україна захищає від ворога ключові постулати своєї Конституції, щохвилини українські сили протистоять російським окупантам, захищають суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність батьківщини, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний з нагоди Дня Конституції.

"Суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова. А ще - єдина, міцна, відважна і готова чинити супротив непроханим гостям. Сьогодні Україна боронить від ворога ключові постулати своєї Конституції. Щохвилини Збройні сили протистоять російським окупантам, захищають суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність нашої Батьківщини", - написав Залужний у телеграм-каналі в середу.

Він наголосив, що весь український народ демонструє непохитну вірність та міць у важкій боротьбі за свої конституційні права та свободи.

"Правда на нашому боці", - додав Залужний.