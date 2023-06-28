Події

08:40 28.06.2023

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, масштабних руйнувань і жертв не зафіксовано

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Окупанти обстріляли три райони Харківщини, масштабних руйнувань і жертв не зафіксовано

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли прифронтові та прикордонні населені пункти в Богодухівському, Харківському та Куп'янському районах області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, під ударами ворожих мінометів та артилерії перебували Уди, Козача Лопань, Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Красне Перше, Берестове та інші населені пункти. Масштабних руйнувань і жертв серед цивільного населення не зафіксовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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