Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала страту росіянами 77 цивільних українців

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала в період із 24 лютого 2022 року до 23 травня 2023 року страту 77 українських цивільних осіб (72 чоловіків і 5 жінок) під час їхнього довільного затримання російськими окупантами.

"Ми задокументували сумарну страту 77 цивільних осіб, довільно затриманих РФ. Деякі з цих випадків були включені до нашого звіту про вбивства, опублікованого в грудні. Російські збройні сили, правоохоронні органи та пенітенціарні органи широко застосовували катування та жорстоке поводження із затриманими цивільними особами", - йдеться у звіті глави Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) Матильди Богнер.

Зазначається, що більшість опитаних людей сказали, що зазнавали тортур і жорстокого поводження, а в деяких випадках і сексуального насильства.

В ООН задокументували 864 випадки (763 чоловіки, 94 жінки та 7 хлопчиків) довільного затримання з боку РФ цивільних на окупованих територіях, "багато з яких також були рівнозначні насильницьким зникненням".

"Цивільних осіб часто затримували під час так званої "фільтрації" на окупованій території через їхню передбачувану підтримку України, їхній статус колишніх українських військовослужбовців або їхні передбачувані політичні погляди чи приналежність. До їх числа входили місцеві посадові особи, гуманітарні волонтери, представники громадянського суспільства, священики і вчителі", - сказано у звіті.

Так, УВКПЛ задокументувало затримання Росією 260 цивільних осіб (209 чоловіків і 51 жінка) на підставі їхніх передбачуваних політичних поглядів або інших законних способів здійснення свободи вираження думок, також задокументувало затримання 88 цивільних осіб (усі чоловіки), які раніше служили в українських збройних силах до 24 лютого 2022 року.

Згідно з даними звіту, росіяни утримували цивільних осіб від кількох днів до тижнів або місяців, часто без зв'язку із зовнішнім світом, у неофіційних місцях тримання під вартою.

"У 26% цих випадків РФ переводила затриманих в інші місця на окупованій території або депортувала їх у Росію всупереч забороні на насильницьке переміщення або депортацію відповідно до МГП", - додали в ООН.

У випадках, задокументованих УВКПЛ, понад 91% затриманих РФ цивільних осіб розповіли про те, що зазнавали тортур і жорстокого поводження, включно із сексуальним насильством.

"Зокрема, УВКПЛ серйозно занепокоєне сумарною стратою 77 цивільних осіб (72 чоловіків і 5 жінок) під час їхнього довільного затримання РФ, а також подальшою смертю одного затриманого (чоловіка) внаслідок катувань, нелюдських умов тримання під вартою, та/або відмови в необхідній медичній допомозі", - ідеться у звіті.

УВКПЛ виявило 161 місце тримання під вартою, в яких утримували затриманих українців, 124 місця - на окупованій Російською Федерацією території України, зокрема 5 місць у Криму. Також визначено 35 місць тримання під вартою - слідчі ізолятори (СІЗО), виправні колонії тощо - на території РФ. УВКПЛ також виявило 2 місця в Республіці Білорусь, які використовуються російськими збройними силами як місця тимчасового або транзитного тримання осіб, затриманих у зв'язку зі збройним конфліктом (а також військовополонених), переведених із північних областей України.

Крім того, в ООН задокументували випадки довільного затримання сімох хлопчиків віком від 14 до 17 років російськими збройними силами та пов'язаними з ними озброєними групами в Донецькій, Київській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях. Деякі також насильно зникли. У всіх випадках хлопчики зазнавали жорстокого поводження або тортур під час тримання під вартою, а в одному випадку хлопчика також депортували.

Звіт охоплює період з 24 лютого 2022 року до 23 травня 2023 року і ґрунтується на висновках Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

Висновки у звіті ґрунтуються на 1136 інтерв'ю з потерпілими, свідками та іншими особами, 274 відвідинах місць і 70 відвідинах офіційних місць тримання під вартою, які перебувають у віданні української влади. Російська Федерація не надала УВКПЛ жодного доступу до затриманих.