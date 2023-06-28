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07:10 28.06.2023

Prometheus та ЄБРР відкривають 60 тис. грантових місць для навчання українських підприємців

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Prometheus та ЄБРР відкривають 60 тис. грантових місць для навчання українських підприємців

Освітня платформа Prometheus та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) відкривають програму "Буткемп економічного відновлення" з 60 тис. грантових місць для навчання українських підприємців, повідомив співзасновник Prometheus Іван Примаченко у фейсбуці.

Згідно з повідомленням, українських підприємців навчатимуть на курсах Гарварду, Дарденської бізнес-школи університету Вірджинії та Університету Райса, а також співзасновників "Нової пошти", Preply, Євгена Клопотенка та інших провідних підприємців України.

У програмі чотири курси: "Як розпочати власну справу за часів невизначеності: покроковий гайд від топпідприємців України"; "CS50: Основи програмування для бізнес-професіоналів" Гарвардського університету; "Зростайте до величі: розумне зростання для приватного бізнесу" Дарденської бізнес-школи Університету Вірджинії; "Фінанси для нефінансистів" Університету Райса.

"Ще не бачив, щоб провідні американські університети відкривали безкоштовний доступ до навчання на своїх бізнес-курсах, та ще й іншою мовою. Це унікальний шанс, яким треба користуватися тут і зараз", - написав Примаченко.

Реєстрацію на програму "Буткемп економічного відновлення" відкрито відсьогодні за посиланням: https://prometheus.org.ua/prometheus-plus/bootcamp.

 

 

 

Теги: #навчання #гранти #підприємці

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