"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 30 тис. сімей

Енергетики "ДТЕК Мережі" у період з 19 по 25 червня повернули світ 30 тисячам сімей у 60 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей та Києві, які залишилися без електропостачання через обстріли з боку російських агресорів.

"Внаслідок чергового нічного ракетного удару по Києву 24 червня було пошкоджено повітряну електричну лінію. Через падіння уламків без світла залишилися частина жителів Подолу та Троєщини. Енергетики протягом двох годин повернули світло понад 4 тисячам сімей за резервними схемами і пізніше протягом дня відновили нормальну роботу лінії", – повідомив енергохолдинг у вівторок.

Як зазначається, щодня зазнають обстрілів населені пункти в Донецькій та Дніпропетровській областях, що призводить у тому числі до постійного пошкодження ліній електропередачі.

"Наші фахівці в умовах підвищеного ризику відновлюють роботу енергообладнання. За тиждень енергетики "ДТЕК Мережі" повернули світло більш ніж 25 тисячам сімей Донбасу та майже 700 сім'ям у Дніпропетровській області", - зазначили в компанії.

За словами генерального директора "ДТЕК Мережі" Олександра Фоменка, з початку повномасштабної війни енергохолдинг повернув світло вже 8 млн сімей у Київській, Дніпропетровській, Одеській областях, а також на Донбасі та у Києві.

"У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", – наголосив Фоменко.

Енергетики "ДТЕК Мережі" відновлюють постачання світла всім жителям Донбасу одразу, як тільки отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС, наголошується у повідомленні.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Оператори системи розподілу, що входять до компанії, обслуговують 5,4 млн. домогосподарств і 150 тис. підприємств.