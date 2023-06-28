Події

00:39 28.06.2023

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала кару росіянами 77 громадянських українців

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Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала в період з 24 лютого 2022 року по 23 травня 2023 року страту 77 українських цивільних осіб (72 чоловіків та 5 жінок) під час їхнього довільного затримання російськими окупантами.

"Ми задокументували сумарну кару 77 цивільних осіб, довільно затриманих РФ. Деякі з цих випадків були включені до нашого звіту про вбивства, опублікованого в грудні. Російські збройні сили, правоохоронні органи та пенітенціарні органи широко застосовували тортури та жорстоке поводження з затриманими", - йдеться у звіті глави Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) Матільди Богнер.

Зазначається, що більшість опитаних людей сказали, що зазнавали тортур і жорстокого поводження, а в деяких випадках і сексуального насильства.

В ООН задокументували 864 випадки (763 чоловіки, 94 жінки та 7 хлопчиків) довільного затримання з боку РФ цивільних на окупованих територіях, “багато з яких також були рівносильними насильницьким зникненням”.

"Громадянських осіб часто затримували під час так званої “фільтрації” на окупованій території за їхню передбачувану підтримку України, їх статус колишніх українських військовослужбовців або їхні передбачувані політичні погляди чи належність. До них входили місцеві посадовці, гуманітарні волонтери, представники громадянського суспільства, священики та вчителі", - сказано у звіті.

Так, УВКПЛ задокументувало затримання Росією 260 цивільних осіб (209 чоловіків та 51 жінка) на підставі їхніх гаданих політичних поглядів або інших законних способів здійснення свободи вираження поглядів, також задокументувало затримання 88 цивільних осіб (усі чоловіки), які раніше служили в українських збройних силах до 24 лютого 2022 року.

За даними звіту, росіяни утримували цивільних осіб від кількох днів до тижнів або місяців, часто без зв'язку із зовнішнім світом, у неофіційних місцях тримання під вартою.

"У 26% цих випадків РФ переводила затриманих в інші місця на окупованій території або депортувала їх до Росії всупереч забороні на насильницьке переміщення або депортацію відповідно до МДП", - додали ООН.

У випадках, задокументованих УВКПЛ, понад 91% затриманих РФ цивільних осіб розповіли про те, що зазнавали тортур і жорстокого поводження, включаючи сексуальне насильство.

"Зокрема, УВКПЛ серйозно стурбовано сумарною карою 77 цивільних осіб (72 чоловіків та 5 жінок) під час їх довільного затримання РФ, а також наступною смертю одного затриманого (чоловіки) внаслідок тортур, нелюдських умов утримання під вартою, та/або відмови у необхідної медичної допомоги", - йдеться у звіті.

УВКПЛ виявило 161 місце утримання під вартою, у яких утримувалися затримані українці, 124 місця – на окупованій Російською Федерацією території України, у тому числі 5 місць у Криму. Також визначено 35 місць утримання під вартою – слідчі ізолятори (СІЗО), виправні колонії тощо. - На території РФ. УВКПЛ також виявило 2 місця в Республіці Білорусь, які використовуються російськими збройними силами як місця тимчасового чи транзитного утримання осіб, затриманих у зв'язку із збройним конфліктом (а також військовополонених), переведених із північних областей України.

Крім того, в ООН задокументували випадки довільного затримання семи хлопчиків віком від 14 до 17 років російськими збройними силами та пов'язаними з ними збройними групами у Донецькій, Київській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях. Деякі також насильно зникли. У всіх випадках хлопчики зазнавали жорстокого поводження або тортур під час тримання під вартою, а в одному випадку хлопчика також депортували.

Звіт охоплює період з 24 лютого 2022 року по 23 травня 2023 року та ґрунтується на висновках Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

Висновки у звіті засновані на 1136 інтерв'ю з потерпілими, свідками та іншими особами, 274 відвідування місць та 70 відвідування офіційних місць утримання під вартою, які перебувають у віданні української влади. Російська Федерація не надала УВКПЛ жодного доступу до затриманих. 

Теги: #оон #україна #окупанти #страти

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