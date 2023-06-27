Окупанти обстріляли центр й одне із селищ у Краматорську
Російські окупаційні війська у вівторок увечері завдали двох ракетних ударів по центру й одному із селищ у Краматорську (Донецька обл.), повідомила пресслужба міської ради.
"Сьогодні ввечері росіяни вдарили по центру й одному із селищ Краматорська", - ідеться в повідомленні.
Зазначено, що противник вдарив по закладу харчування. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.
"Про хід робіт будемо інформувати додатково", - зазначили в міськраді.
Також про інцидент повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі.
"Росіяни завдали двох ракетних ударів по Краматорську. Перше влучання було в заклад харчування в центрі міста. Друге влучання - с. Біленьке", - написав він.