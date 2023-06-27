Події

14:20 27.06.2023

Зафіксовано цвітіння Чорного моря через підрив Каховської ГЕС - голова Одеської ОВА

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Зафіксовано цвітіння Чорного моря через підрив Каховської ГЕС - голова Одеської ОВА

У Чорному морі зафіксовано цвітіння через потрапляння забруднених вод, принесених течією після підриву окупантами Каховської ГЕС, повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"На жаль, фіксуємо заморні явища, знищення тваринного і рослинного світу, тобто фактично екоцид", - написав Кіпер у телеграм-каналі у вівторок.

Водночас він зазначив, що солоність води в морі вирівнюється і за тиждень має прийти в норму. Біохімічні показники також у нормі.

Очільник ОВА ще раз наголосив, що купання і вилов риби в Чорному морі заборонено.

 

Теги: #чорне_море #каховська_гес

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