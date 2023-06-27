Сили оборони зберігають ініціативу на бахмутському напрямку, за добу знищено 111 окупантів - Череватий

Збройні сили України (ЗСУ) зберігають ініціативу на бахмутському напрямку, зокрема на північному і південному флангах, повідомив речник Східного управління військ ЗСУ Сергій Череватий.

"На бахмутському напрямку ініціатива зберігається за Силами оборони, ми продовжуємо тиснути на ворога з південного та північного флангів. Але ворог відчайдушно чинить опір", - повідомив Череватий в ефірі загальнонаціонального телемарафону у вівторок.

Як поінформував Череватий, "за цю добу ворог обстріляв українські позиції 306 разів зі ствольної та реактивної артилерії, відбулося 15 бойових зіткнень, два авіанальоти на наші позиції. Ми знищили 111 окупантів, 187 були поранені, дев'ять потрапили в полон".

За його словами, ця група полонених - представники ПВК "Ветерани". Череватий анонсував відео-сюжет про них у телеграм-каналі командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського найближчими днями. "Ви побачите, який соціальний зріз вони представляють", - сказав Череватий.

За словами речника Східного управління військ, за добу також було знищено шість гармат ворога, самохідну артилерійську установку "Гвоздика", станцію радіоелектронної боротьби, два командні спостережні пункти, один ротного рівня, другий - батальйонного, три пункти управління безпілотними апаратами, один протитанковий ракетний комплекс.

Череватий повідомив, що на східному напрямку воюють російські ПВК "Ветерани", "Патріот" і "Факел", які наразі уже більше афілійовані з міноборони РФ. "Ворог зрозумів свою помилку, коли великі військові формування стали практично паралельною структурою і змогли дійти до Москви. Наразі вони продовжують залучати раніше судимих, але беруть їх під контроль", - сказав Череватий. "Ворог боїться мобілізації, але у такий спосіб намагається забезпечити масовість", - зазначив він.