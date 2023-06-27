Події

13:33 27.06.2023

Сили оборони зберігають ініціативу на бахмутському напрямку, за добу знищено 111 окупантів - Череватий

2 хв читати
Сили оборони зберігають ініціативу на бахмутському напрямку, за добу знищено 111 окупантів - Череватий

Збройні сили України (ЗСУ) зберігають ініціативу на бахмутському напрямку, зокрема на північному і південному флангах, повідомив речник Східного управління військ ЗСУ Сергій Череватий.

"На бахмутському напрямку ініціатива зберігається за Силами оборони, ми продовжуємо тиснути на ворога з південного та північного флангів. Але ворог відчайдушно чинить опір", - повідомив Череватий в ефірі загальнонаціонального телемарафону у вівторок.

Як поінформував Череватий, "за цю добу ворог обстріляв українські позиції 306 разів зі ствольної та реактивної артилерії, відбулося 15 бойових зіткнень, два авіанальоти на наші позиції. Ми знищили 111 окупантів, 187 були поранені, дев'ять потрапили в полон".

За його словами, ця група полонених - представники ПВК "Ветерани". Череватий анонсував відео-сюжет про них у телеграм-каналі командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського найближчими днями. "Ви побачите, який соціальний зріз вони представляють", - сказав Череватий.

За словами речника Східного управління військ, за добу також було знищено шість гармат ворога, самохідну артилерійську установку "Гвоздика", станцію радіоелектронної боротьби, два командні спостережні пункти, один ротного рівня, другий - батальйонного, три пункти управління безпілотними апаратами, один протитанковий ракетний комплекс.

Череватий повідомив, що на східному напрямку воюють російські ПВК "Ветерани", "Патріот" і "Факел", які наразі уже більше афілійовані з міноборони РФ. "Ворог зрозумів свою помилку, коли великі військові формування стали практично паралельною структурою і змогли дійти до Москви. Наразі вони продовжують залучати раніше судимих, але беруть їх під контроль", - сказав Череватий. "Ворог боїться мобілізації, але у такий спосіб намагається забезпечити масовість", - зазначив він.

Теги: #бахмут #пс_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:54 27.06.2023
Під час атаки в повітряному просторі було зафіксовано щонайменше дві ракети - Ігнат

Під час атаки в повітряному просторі було зафіксовано щонайменше дві ракети - Ігнат

10:20 26.06.2023
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про втрату одного літака в червні

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про втрату одного літака в червні

09:49 26.06.2023
ЗСУ активізували атаки й домоглися прогресу на північному та південному флангах Бахмута - британська розвідка

ЗСУ активізували атаки й домоглися прогресу на північному та південному флангах Бахмута - британська розвідка

07:14 26.06.2023
ЗС України біля Бахмута знищили російський плацдарм, а також незначно просуваються до північної околиці Донецька

ЗС України біля Бахмута знищили російський плацдарм, а також незначно просуваються до північної околиці Донецька

19:56 25.06.2023
Українські підрозділи продовжують просуватися під Бахмутом, за добу знищено 186 окупантів - Череватий

Українські підрозділи продовжують просуватися під Бахмутом, за добу знищено 186 окупантів - Череватий

01:17 25.06.2023
ЗСУ під Бахмутом закликали окупантів повертатися додому

ЗСУ під Бахмутом закликали окупантів повертатися додому

20:02 24.06.2023
Українські війська просунулися вперед поблизу Бахмута, на півдні країни тривають важкі бої

Українські війська просунулися вперед поблизу Бахмута, на півдні країни тривають важкі бої

11:44 24.06.2023
Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі знищено 41 крилату ракету і два ударні дрони

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі знищено 41 крилату ракету і два ударні дрони

01:23 24.06.2023
Окупанти запустили крилаті ракети Х-101/555 в напрямку України

Окупанти запустили крилаті ракети Х-101/555 в напрямку України

08:33 23.06.2023
У Донецькій області українські військові збили ще один російський вертоліт К-52

У Донецькій області українські військові збили ще один російський вертоліт К-52

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Заарештовано майно дружини Медведчука на 303 млн грн - прокуратура

Зеленський провів нараду з підготовки до саміту НАТО

Унаслідок ракетної атаки РФ є влучання в дачний кооператив у Кременчуцькому районі, попередньо без жертв - голова ОВА

Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски РФ ракет із літаків Ту-22м3

Українські військові ведуть успішні наступальні операції на трьох напрямках на півдні та сході - Генштаб

ОСТАННЄ

Заарештовано майно дружини Медведчука на 303 млн грн - прокуратура

Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у Харкові

СБУ затримала в Лимані "головного інженера Росенерго", який відключив мирне населення від електрики

Зафіксовано цвітіння Чорного моря через підрив Каховської ГЕС - голова Одеської ОВА

Порядок проведення НМТ-2023 не передбачає оскарження результатів оцінювання або змісту тестових завдань - УЦОЯО

Зеленський провів нараду з підготовки до саміту НАТО

У Києві готується до експлуатації новітня електронна система доступу до укриттів

Унаслідок ракетної атаки РФ є влучання в дачний кооператив у Кременчуцькому районі, попередньо без жертв - голова ОВА

Модальність проведення Глобального саміту миру обговорюється - Жовква

В Україні стартував проєкт з оцифрування Києво-Печерської лаври - Мінкультури

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА