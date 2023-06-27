Події

08:53 27.06.2023

Одна жінка загинула, ще троє людей поранені в результаті артобстрілу Запорізької області

1 хв читати
Одна жінка загинула, ще троє людей поранені в результаті артобстрілу Запорізької області

 

Противник 43 рази обстріляв Запорізьку область, внаслідок чого одна місцева мешканка загинула, троє дістали поранення, зафіксовано 37 ушкоджень інфраструктури, повідомляє голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко у вівторок уранці.

Зокрема, ворог 43 рази обстріляв 15 населених пунктів області: тричі бив по Ольгівському та Чарівному з РСЗВ, 40 ударів з артилерії по Гуляйполю, Оріхову, Левадному, Ольгівському, Новодарівці, Малинівці, Полтавці, Малій Токмачці, Преображенці, Павлівці та Новояковлівці.

"На жаль, під час артобстрілу Оріхова у своєму будинку загинула місцева жителька, її 59-річного чоловіка з травмами оперативно доставили у лікарню. Крім того, госпіталізовано пораненого 52-річного жителя Преображенки та 59-річну жінку, яка потрапила під обстріл поблизу Павлівки", - зазначив Малашко.

За даними ОВА, унаслідок атаки зафіксовано 37 пошкоджень житлових будівель, комунікацій і майна жителів.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:36 27.06.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих не зафіксовано

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих не зафіксовано

08:13 27.06.2023
Дві людини травмовані у результаті обстрілу Херсонщини упродовж минулої доби

Дві людини травмовані у результаті обстрілу Херсонщини упродовж минулої доби

07:43 27.06.2023
Окупанти обстріляли Марганецьку громаду з важкої артилерії

Окупанти обстріляли Марганецьку громаду з важкої артилерії

21:34 26.06.2023
Загроза балістичної атаки в Запорізькій області

Загроза балістичної атаки в Запорізькій області

21:01 26.06.2023
Окупанти обстріляли прикордонні території Сумщини

Окупанти обстріляли прикордонні території Сумщини

11:10 26.06.2023
Унаслідок ворожого обстрілу Херсонщини поранені четверо осіб, зокрема вагітна жінка

Унаслідок ворожого обстрілу Херсонщини поранені четверо осіб, зокрема вагітна жінка

09:57 26.06.2023
Росіяни обстріляли житлові квартали Херсона та Антонівки запалювальними боєприпасами

Росіяни обстріляли житлові квартали Херсона та Антонівки запалювальними боєприпасами

08:38 26.06.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

08:12 26.06.2023
Російські окупанти випустили по Херсонській області 644 снаряди, унаслідок обстрілів одна людина загинула, семеро дістали поранення

Російські окупанти випустили по Херсонській області 644 снаряди, унаслідок обстрілів одна людина загинула, семеро дістали поранення

11:12 25.06.2023
Ворог завдав авіаудару по Авдіївці, є поранений

Ворог завдав авіаудару по Авдіївці, є поранений

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські військові ведуть успішні наступальні операції на трьох напрямках на півдні та сході - Генштаб

ЗС України за добу ліквідували 590 окупантів - Генштаб

За добу війська РФ завдали 45 авіаударів, здійснили 38 обстрілів із РСЗВ - Генштаб

Зеленський проговорив на оперативних нарадах створення корпусу морської піхоти

Зеленський відвідав передові позиції на південному напрямку

ОСТАННЄ

Українські військові ведуть успішні наступальні операції на трьох напрямках на півдні та сході - Генштаб

У Львівській області двоє людей загинули в результаті пожежі в житловому будинку

ЗС України за добу ліквідували 590 окупантів - Генштаб

За час окупації загарбники знесли понад триста будинків у Маріуполі

Кулеба подякував Естонії за підтримку додаткового фінансування ЄС військової допомоги

Після спроби військового перевороту ПВК "Вагнер" в інфополі ультранаціоналістів РФ стався розкол

Українська авіація за добу завдала 6 ударів по районах скупчення живої сили і вразила 12 артпідрозділів противника

За добу війська РФ завдали 45 авіаударів, здійснили 38 обстрілів із РСЗВ - Генштаб

ЗС України за добу відбили 38 атак РФ

27 червня: Яке сьогодні свято

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА