Одна жінка загинула, ще троє людей поранені в результаті артобстрілу Запорізької області

Противник 43 рази обстріляв Запорізьку область, внаслідок чого одна місцева мешканка загинула, троє дістали поранення, зафіксовано 37 ушкоджень інфраструктури, повідомляє голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко у вівторок уранці.

Зокрема, ворог 43 рази обстріляв 15 населених пунктів області: тричі бив по Ольгівському та Чарівному з РСЗВ, 40 ударів з артилерії по Гуляйполю, Оріхову, Левадному, Ольгівському, Новодарівці, Малинівці, Полтавці, Малій Токмачці, Преображенці, Павлівці та Новояковлівці.

"На жаль, під час артобстрілу Оріхова у своєму будинку загинула місцева жителька, її 59-річного чоловіка з травмами оперативно доставили у лікарню. Крім того, госпіталізовано пораненого 52-річного жителя Преображенки та 59-річну жінку, яка потрапила під обстріл поблизу Павлівки", - зазначив Малашко.

За даними ОВА, унаслідок атаки зафіксовано 37 пошкоджень житлових будівель, комунікацій і майна жителів.