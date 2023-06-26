Події

11:36 26.06.2023

Затримано голову Тернопільської облради та двох заступників голови ВЦА за вимагання коштів у бізнесмена-волонтера

2 хв читати
Затримано голову Тернопільської облради та двох заступників голови ВЦА за вимагання коштів у бізнесмена-волонтера

Антикорупційні органи України затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації за вимагання коштів у бізнесмена-волонтера, повідомляє Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

"НАБУ і САП затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією НАБУ, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт із будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

"Після передачі третього траншу в розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали на гарячому", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у телеграм-каналі зазначено, що посадовці "висловлювали наполегливі прохання місцевому бізнесмену та волонтеру надати грошові кошти за підписання актів виконаних робіт із будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради та здійснення оплати за заборгованістю департаменту капітального будівництва Тернопільської обласної військової адміністрації перед ТОВ за роботи, що вже виконані та прийняті у 2022 році".

У САП наголошують, що такі неправомірні дії чиновники вчиняли попри те, що підприємець провадив волонтерську діяльність і всіляко допомагав Силам оборони України.

Наразі вирішується питання про повідомлення чиновникам про підозру та обрання запобіжного заходу.

У прокуратурі уточнюють, що досудове розслідування за зазначеними фактами розпочато за заявою громадянина, у якого посадовці вимагали неправомірну вигоду.

Теги: #набу #затримання #тернопіль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:45 24.06.2023
У Харкові за підозрою у вбивстві пацієнта затримано санітара психлікарні

У Харкові за підозрою у вбивстві пацієнта затримано санітара психлікарні

19:32 06.06.2023
Зеленський вважає, що затримання голови Верховного суду свідчить про надію на очищення судової системи

Зеленський вважає, що затримання голови Верховного суду свідчить про надію на очищення судової системи

11:28 02.06.2023
Наглядова рада УЗ обійшлася без кадрових рішень за підсумками нещодавніх обшуків НАБУ

Наглядова рада УЗ обійшлася без кадрових рішень за підсумками нещодавніх обшуків НАБУ

15:49 31.05.2023
САП і НАБУ повідомили про підозру в недостовірному декларуванні депутату Київської міськради

САП і НАБУ повідомили про підозру в недостовірному декларуванні депутату Київської міськради

16:15 30.05.2023
Обшуки НАБУ в "Укрзалізниці" у вівторок пов'язані із закупівлями

Обшуки НАБУ в "Укрзалізниці" у вівторок пов'язані із закупівлями

12:02 29.05.2023
СБУ затримала ексдепутата-комуніста Запорізької міськради, який наводив російські ракети на своє місто

СБУ затримала ексдепутата-комуніста Запорізької міськради, який наводив російські ракети на своє місто

17:15 26.05.2023
НАБУ провело обшук у засновника UFuture Хмельницького щодо проєкту розширення Новопечерської школи

НАБУ провело обшук у засновника UFuture Хмельницького щодо проєкту розширення Новопечерської школи

11:21 25.05.2023
СБУ затримала диверсанта ФСБ, який готував підрив залізничної колії поблизу Авдіївки

СБУ затримала диверсанта ФСБ, який готував підрив залізничної колії поблизу Авдіївки

13:06 24.05.2023
Міськрада Тернополя підтримала петицію із закликом розірвати всі договори з УПЦ (МП)

Міськрада Тернополя підтримала петицію із закликом розірвати всі договори з УПЦ (МП)

09:38 23.05.2023
Майже пів мільйона доларів США додатково вилучили у справі за підозрою ексголови Верховного Суду - НАБУ

Майже пів мільйона доларів США додатково вилучили у справі за підозрою ексголови Верховного Суду - НАБУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент Литви заявив про необхідність зміцнення кордону з Білоруссю

На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - важкі бої, за тиждень там було близько 250 бойових зіткнень

За добу ЗС України ліквідували 950 окупантів, 21 артилерійську систему, 14 бронемашин, 10 БПЛА, 21 од. автомобільної та спецтехніки, 1 танк противника

Окупанти намагаються наступати на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, за добу було 36 бойових зіткнень

Росіяни випустили по Україні шість ракет із системи С-300, завдали 33 авіаудари, а також здійснили понад 45 обстрілів із РСЗВ

ОСТАННЄ

Ткаченко: Розпочалося розроблення стратегічної візії Києво-Печерської лаври на 2023-2051 роки

Унаслідок ворожого обстрілу Херсонщини поранені четверо осіб, зокрема вагітна жінка

Над Одещиною збито дві ракети типу "Калібр", одна ракета влучила у складське приміщення

Президент Литви заявив про необхідність зміцнення кордону з Білоруссю

Затримано інформатора російських спецслужб, який збирав дані про охорону Південноукраїнської АЕС

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про втрату одного літака в червні

Росіяни обстріляли житлові квартали Херсона та Антонівки запалювальними боєприпасами

ЗСУ активізували атаки й домоглися прогресу на північному та південному флангах Бахмута - британська розвідка

Українські сили на півдні звільнили близько 130 кв. км території - Маляр

На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - важкі бої, за тиждень там було близько 250 бойових зіткнень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА