Затримано голову Тернопільської облради та двох заступників голови ВЦА за вимагання коштів у бізнесмена-волонтера

Антикорупційні органи України затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації за вимагання коштів у бізнесмена-волонтера, повідомляє Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

"НАБУ і САП затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією НАБУ, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт із будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

"Після передачі третього траншу в розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали на гарячому", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у телеграм-каналі зазначено, що посадовці "висловлювали наполегливі прохання місцевому бізнесмену та волонтеру надати грошові кошти за підписання актів виконаних робіт із будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради та здійснення оплати за заборгованістю департаменту капітального будівництва Тернопільської обласної військової адміністрації перед ТОВ за роботи, що вже виконані та прийняті у 2022 році".

У САП наголошують, що такі неправомірні дії чиновники вчиняли попри те, що підприємець провадив волонтерську діяльність і всіляко допомагав Силам оборони України.

Наразі вирішується питання про повідомлення чиновникам про підозру та обрання запобіжного заходу.

У прокуратурі уточнюють, що досудове розслідування за зазначеними фактами розпочато за заявою громадянина, у якого посадовці вимагали неправомірну вигоду.