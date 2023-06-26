Події

10:46 26.06.2023

Президент Литви заявив про необхідність зміцнення кордону з Білоруссю

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Президент Литви заявив про необхідність зміцнення кордону з Білоруссю

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про необхідність зміцнення кордону з Білоруссю на тлі подій у Росії.

"Якщо Пригожин або частина групи "Вагнер" опиниться в Білорусі з незрозумілими планами і незрозумілими намірами, це означатиме лише те, що нам необхідно ще більше посилити безпеку наших східних кордонів", - заявив Науседа журналістам за підсумками засідання Ради держбезпеки Литви.

"Я говорю не лише про Литву, але, без сумніву, про все НАТО", - наголосив литовський президент.

Теги: #литва #кордон #білорусь #зміцнення

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