Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Колісниківка, Глушківка, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стариця, Огірцеве, Дворічна, Западне, Масютівка та інші міста і села області. У с. Колісниківка Куп'янського району обстрілами пошкоджено 2 житлових будинки, господарські будівлі. У м. Куп'янськ пошкоджено приватний будинок. Обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.