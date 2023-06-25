Події

20:03 25.06.2023

Єрмак провів низку зустрічей із радниками з національної безпеки лідерів Індії, Південної Африки, Туреччини, Японії та інституцій ЄС

3 хв читати
Єрмак провів низку зустрічей із радниками з національної безпеки лідерів Індії, Південної Африки, Туреччини, Японії та інституцій ЄС

У рамках консультацій щодо ключових принципів миру керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів у Копенгагені низку двосторонніх зустрічей із радниками з національної безпеки лідерів Індії, Південної Африки, Туреччини, Японії та інституцій Європейського Союзу.

"Під час зустрічі з радником Президента Європейської ради з питань зовнішньої політики Саймоном Мордью було розглянуто результати проміжного оцінювання прогресу у виконанні нашою державою семи рекомендацій Європейської комісії в межах підготовки до переговорів про членство України в ЄС. Андрій Єрмак також обговорив із Саймоном Мордью підготовку до засідання Європейської ради, що відбудеться наприкінці червня, і висловив сподівання на позитивні сигнали за результатами цього засідання щодо євроінтеграційного руху України", - повідомляє пресслужба Офісу президента.

Крім того, співрозмовники обмінялися думками щодо подальших кроків з метою імплементації Формули миру президента України Володимира Зеленського та щодо модальності проведення Глобального саміту миру.

Під час зустрічі з радником прем'єр-міністра Японії з питань національної оборони Такео Акібою Єрмак наголосив на зусиллях Японії в межах головування в "Групі семи" щодо мобілізації міжнародної підтримки України, а також на важливих домовленостях, досягнутих під час нещодавньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди.

Він подякував Акібі за готовність Японії приєднатися до мирного процесу. Японська сторона підтвердила передачу Україні 20 автомобілів для розмінування, а також іншої нелетальної допомоги в рамках гуманітарних ініціатив. Сторони також торкнулися питання гарантій безпеки для України.

Під час зустрічі з керівником делегації заступником міністра закордонних справ Індії Санджаєм Вермою Єрмак наголосив, що Україна зацікавлена у відкритті нової сторінки відносин з Індією. Він наголосив, що Україна розраховує на Індію як на впливову державу та країну, що головує в G19, і сподівається на досягнення конкретних результатів у гарантуванні глобальної безпеки.

Відзначено також результативність контактів на рівні президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. У контексті обговорення питань організації Саміту миру Єрмак наголосив на важливості участі в ньому країн Глобального Півдня. Сторони наголосили на важливості зустрічі, проведеної на рівні радників з національної безпеки, і необхідності розвитку її підсумків.

Головними темами переговорів з радником Президента Південно-Африканської Республіки з національної оборони Сідні Муфамаді були підготовка до саміту Україна - Африка, а також продовження дії зернової угоди. Єрмак наголосив, що Україна зацікавлена в пошуку нових можливостей для взаємодії з країнами Африки, а також у розвитку конструктивного діалогу, започаткованого під час нещодавнього візиту лідерів Африканського континенту в Україну.

У рамках зустрічі зі старшим радником президента Туреччини Акіфом Чагатаєм Кілічем сторони розглянули реалізацію української Формули миру, яка має стати основою сталого і справедливого миру для України. Співрозмовники обговорили важливість продовження зернової ініціативи, докладання зусиль щодо обміну військовополоненими та підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі.

 

 

Теги: #зустріч #радники #єрмак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:05 25.06.2023
Єрмак обговорив "Формулу миру" з радниками з понад 10 країн

Єрмак обговорив "Формулу миру" з радниками з понад 10 країн

20:48 22.06.2023
Єрмак передав Саллівану інформацію української розвідки про плани РФ

Єрмак передав Саллівану інформацію української розвідки про плани РФ

14:26 22.06.2023
Відмова Україні в членстві в НАТО зміцнить підтримку режиму Путіна - Єрмак

Відмова Україні в членстві в НАТО зміцнить підтримку режиму Путіна - Єрмак

19:12 21.06.2023
Кулеба і нова очільниця МЗС Румунії провели першу зустріч, обговорили активізацію двостороннього співробітництва

Кулеба і нова очільниця МЗС Румунії провели першу зустріч, обговорили активізацію двостороннього співробітництва

16:41 21.06.2023
Єрмак відзначає реалізацію в Україні судової, податкової та антиолігархічної реформ

Єрмак відзначає реалізацію в Україні судової, податкової та антиолігархічної реформ

09:44 19.06.2023
Делегація ЗСУ взяла участь у зустрічі командувачів оперативних командувань ЗС країн Вишеградської четвірки

Делегація ЗСУ взяла участь у зустрічі командувачів оперативних командувань ЗС країн Вишеградської четвірки

13:04 16.06.2023
Путін готовий нехтувати безпекою лідерів іноземних держав - Єрмак про ракетну атаку Києва

Путін готовий нехтувати безпекою лідерів іноземних держав - Єрмак про ракетну атаку Києва

10:57 16.06.2023
Єрмак закликав ЄС активніше залучати українську команду до санкційної роботи

Єрмак закликав ЄС активніше залучати українську команду до санкційної роботи

11:12 15.06.2023
Глава Пентагону і Резніков зустрілися перед засіданням у форматі "Рамштайн" у Брюсселі

Глава Пентагону і Резніков зустрілися перед засіданням у форматі "Рамштайн" у Брюсселі

10:01 15.06.2023
Єрмак у розмові з Салліваном наголосив на необхідності посилення повітряного щита України

Єрмак у розмові з Салліваном наголосив на необхідності посилення повітряного щита України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Поруч із 4 із 6 енергоблоків ЗАЕС російські війська розмістили техніку з вибухівкою

Окупанти безуспішно намагалися наступати на бахмутському, лиманському та мар'їнському напрямках, там відбулося понад 20 бойових зіткнень

У Бердянську окупанти вбили двох підлітків за їхню проукраїнську позицію - омбудсмен

У Кіровоградській області сталася ДТП із нетверезим поліцейським за кермом, трьом загиблим було по 17 років

Кількість загиблих унаслідок падіння уламків ракети в Солом'янському районі Києва зросла до п'яти осіб

ОСТАННЄ

Цей 2023 рік стане переломним у війні з Росією, Україна має перемогти - Резніков

Українські підрозділи продовжують просуватися під Бахмутом, за добу знищено 186 окупантів - Череватий

Наєв про можливість нападу "Вагнера" на Україну з боку Білорусі: Ситуація залишається стабільною і контрольованою

Росіяни використали шість ракет із систем С-300 проти цивільних об'єктів у Запорізькій області, а також завдали 25 авіаударів по військах і населених пунктах

Поруч із 4 із 6 енергоблоків ЗАЕС російські війська розмістили техніку з вибухівкою

Окупанти безуспішно намагалися наступати на бахмутському, лиманському та мар'їнському напрямках, там відбулося понад 20 бойових зіткнень

Тарнавський: Втрати ворога на Таврійському напрямку склали майже три роти

Маляр: Не треба повторювати помилки ворога, який недооцінив українців

У Білогородці Київської області поліцейські запобігли порушенню громадського порядку під час переходу парафії з УПЦ (МП) до ПЦУ

За добу рівень води в Херсоні знизився на 4 см, р.Дніпро повернулася в межі русла - Мінприроди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА