Єрмак провів низку зустрічей із радниками з національної безпеки лідерів Індії, Південної Африки, Туреччини, Японії та інституцій ЄС

У рамках консультацій щодо ключових принципів миру керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів у Копенгагені низку двосторонніх зустрічей із радниками з національної безпеки лідерів Індії, Південної Африки, Туреччини, Японії та інституцій Європейського Союзу.

"Під час зустрічі з радником Президента Європейської ради з питань зовнішньої політики Саймоном Мордью було розглянуто результати проміжного оцінювання прогресу у виконанні нашою державою семи рекомендацій Європейської комісії в межах підготовки до переговорів про членство України в ЄС. Андрій Єрмак також обговорив із Саймоном Мордью підготовку до засідання Європейської ради, що відбудеться наприкінці червня, і висловив сподівання на позитивні сигнали за результатами цього засідання щодо євроінтеграційного руху України", - повідомляє пресслужба Офісу президента.

Крім того, співрозмовники обмінялися думками щодо подальших кроків з метою імплементації Формули миру президента України Володимира Зеленського та щодо модальності проведення Глобального саміту миру.

Під час зустрічі з радником прем'єр-міністра Японії з питань національної оборони Такео Акібою Єрмак наголосив на зусиллях Японії в межах головування в "Групі семи" щодо мобілізації міжнародної підтримки України, а також на важливих домовленостях, досягнутих під час нещодавньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди.

Він подякував Акібі за готовність Японії приєднатися до мирного процесу. Японська сторона підтвердила передачу Україні 20 автомобілів для розмінування, а також іншої нелетальної допомоги в рамках гуманітарних ініціатив. Сторони також торкнулися питання гарантій безпеки для України.

Під час зустрічі з керівником делегації заступником міністра закордонних справ Індії Санджаєм Вермою Єрмак наголосив, що Україна зацікавлена у відкритті нової сторінки відносин з Індією. Він наголосив, що Україна розраховує на Індію як на впливову державу та країну, що головує в G19, і сподівається на досягнення конкретних результатів у гарантуванні глобальної безпеки.

Відзначено також результативність контактів на рівні президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. У контексті обговорення питань організації Саміту миру Єрмак наголосив на важливості участі в ньому країн Глобального Півдня. Сторони наголосили на важливості зустрічі, проведеної на рівні радників з національної безпеки, і необхідності розвитку її підсумків.

Головними темами переговорів з радником Президента Південно-Африканської Республіки з національної оборони Сідні Муфамаді були підготовка до саміту Україна - Африка, а також продовження дії зернової угоди. Єрмак наголосив, що Україна зацікавлена в пошуку нових можливостей для взаємодії з країнами Африки, а також у розвитку конструктивного діалогу, започаткованого під час нещодавнього візиту лідерів Африканського континенту в Україну.

У рамках зустрічі зі старшим радником президента Туреччини Акіфом Чагатаєм Кілічем сторони розглянули реалізацію української Формули миру, яка має стати основою сталого і справедливого миру для України. Співрозмовники обговорили важливість продовження зернової ініціативи, докладання зусиль щодо обміну військовополоненими та підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі.