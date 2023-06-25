Події

16:34 25.06.2023

У Білогородці Київської області поліцейські запобігли порушенню громадського порядку під час переходу парафії з УПЦ (МП) до ПЦУ

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У Білогородці Київської області поліцейські запобігли порушенню громадського порядку під час переходу парафії з УПЦ (МП) до ПЦУ

У неділю, 25 червня, правоохоронці Бучанського управління поліції забезпечували громадський порядок у Білогородській громаді, де відбувається процедура переходу вірян з Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України.

"Між сторонами виник конфлікт, подальшого розвитку якого поліцейським вдалося не допустити. Правоохоронці доставили до територіального підрозділу для складання адміністративних матеріалів трьох осіб", - повідомляє пресслужба поліції Київської області у Facebook.

За фактами дрібного хуліганства (ст. 173 КУпАП) та злісної непокори законному розпорядженню або вимозі поліцейського (ст. 185 КУпАП) працівники поліції склали стосовно правопорушників протоколи.

Наразі всі троє відпущені додому.

Теги: #упц_мп #поліція #пцу #бучанский_район

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