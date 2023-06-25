Ворог завдав авіаудару по Авдіївці, є поранений

На Донецькому напрямку вранці в неділю ворог завдав авіаудару по Авдіївці, внаслідок цього одна людина дістала поранень, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

На Волноваському напрямку внаслідок обстрілу загинула одна людина у Вугледарі. Також окупанти обстріляли з артилерії Велику Новосілку.

На Горлівському напрямку через ворожі обстріли поранено 2 людей у Торецьку, також у місті пошкоджено 2 торговельні об'єкти та житловий будинок. Окрім цього в громаді пошкоджено 5 будинків у Щербинівці.

Внаслідок обстрілів окупантів у Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки. У Соледарській громаді росіяни обстріляли Роздолівку та Васюківку. В Іллінівській громаді ворог завдав ракетного удару по Катеринівці, жертв і руйнувань немає.

На Лисичанському напрямку пошкоджено 15 будинків у Ямполі Лиманської громади. У Званівській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено будинок у Званівці, а також будинок і школу в Переїзному. У Сіверську пошкоджено нежитлову будівлю.

Загалом за добу окупанти вбили одного жителя Донецької області, поранили двох.