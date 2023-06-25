Кабмін затвердив порядок підвищення кваліфікації для роботи на деокупованих територіях

Кабінет міністрів України визначив механізм реалізації експериментального проєкту з підвищення кваліфікації осіб, які виявили бажання працювати на деокупованих територіях.

"Йдеться насамперед про керівних працівників і фахівців державного управління", - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що таке навчання здійснюватиме Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

"Саме цей заклад вищої освіти є провідним у підготовці фахівців за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування", - підсумували у відомстві.