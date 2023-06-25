Окупанти вночі атакували передмістя Запоріжжя, є поранені

Російські окупанти вночі атакували передмістя Запоріжжя, поранено двох літніх жінок, повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Вночі ворог атакував передмістя обласного центру. Влучання відбулося на відкритих територіях, у тому числі в одне з місцевих підприємств", - написав він у телеграм-каналі.

Також унаслідок обстрілів зруйновано припарковані вантажівки та споруди поруч.

Крім того, окупанти за добу обстріляли 23 населені пункти Запорізької області. Росіяни застосували безпілотники, РСЗВ, артилерію. Унаслідок атак пошкоджено 15 будинків.

"На жаль, травми під час ворожих ударів отримали двоє цивільних - 85-річна жителька Преображенки та 77-річна жителька Новоданилівки", - додали в ОВА.