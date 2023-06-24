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12:04 24.06.2023

КМДА: Кількість постраждалих у Солом'янському районі внаслідок ракетної атаки зросла до 11, четверо з них - госпіталізовані

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КМДА: Кількість постраждалих у Солом'янському районі внаслідок ракетної атаки зросла до 11, четверо з них - госпіталізовані

Кількість постраждалих унаслідок влучання уламків збитої ракети в Солом'янському районі Києва зросла до 11, четверо з них - госпіталізовані, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Ліквідація наслідків ворожої атаки в Солом'янському районі Києва. За оперативною інформацією, станом на 11:30 травмовано 11 осіб, з них 4 госпіталізовано, 7 надано медичну допомогу на місці. На жаль, 3 людини загинули", - йдеться в повідомленні КМДА в телеграм-каналі в суботу.

Як повідомляється, рятувальники евакуювали з будинку 24 людини. Троє постраждалих деблоковано з-під завалів конструкцій та 1 людину деблоковано з ліфта.

О 6:30 пожежу, яка виникла в багатоповерхівці, ліквідовано.

На місці залучено 68 рятувальників та 17 од. техніки від Головного управління ДСНС у м. Києві та 5 од. техніки і 22 особи особового складу Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Роботи тривають.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/2279

Теги: #кмда #ракета

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