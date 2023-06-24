Путін назвав главу ПВК "Вагнер" Пригожина зрадником, ЗС РФ отримали наказ нейтралізувати організаторів заколоту

Президент Росії Володимир Путін виступив з відеозверненням до громадян і назвав главу ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина зрадником.

Він заявив, що Збройні сили РФ та інші державні органи отримали необхідні накази щодо ситуації з групою "Вагнера" та її засновником Пригожиним. "Збройні сили та інші державні органи отримали необхідні накази", - сказав Путін у зверненні в суботу.

Путін заявив, що влада не допустить повторення громадянської війни і захистить державу та народ від будь-яких загроз, зокрема внутрішньої зради. "Будь-яка внутрішня смута - смертельна загроза для нашої державності, для нас як нації... і наші дії щодо захисту вітчизни від такої загрози будуть жорсткі", - сказав Путін у відеозверненні.

За його словами, ситуація в Ростові-на-Дону залишається складною, буде вжито заходів щодо її стабілізації.