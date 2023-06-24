Понад 20 ракет було знищено у повітряному просторі Києва – КМВА

Під час повітряної атаки російських окупантів у ніч на суботу силами ППО у повітряному просторі навколо Києва було знищено понад 20 ракет типу Х-101/555, повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Восьма повітряна атака на Київ за червень. Ворог вкотре застосував свою звичайну тактику - стратегічні бомбардувальники Ту-95МС випустили з району Каспію ракети Х-101/555. Силами і засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено більше 20 ракет", - Написав Попко.

За інформацією КМВА відомо про двох постраждалих, а також про руйнування та загоряння на кількох поверхах 24-поверхового будинку у Солом'янському районі.

Інформація уточнюється.