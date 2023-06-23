Два ракетоносії "Калібрів" із залпом до восьми ракет перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі - ОК "Південь"

Окупанти вивели у Чорне море шість кораблів, серед них два підводні ракетоносії залп яких складає до восьми ракет типу "Калібр", повідомляє Оперативне командування "Південь" станом на вечір п'ятниці.

"У Чорному морі корабельне угруповання ворога складається з 6 одиниць, серед яких 2 підводних ракетоносіїв, сумарний залп дорівнює 8 "Калібрів"", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що можливість застосування ворогом ракет морського базування на тлі системної активності ворожої авіації є дуже високою.