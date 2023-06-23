Прокуратура: Збитки у справі про розтрату 1 млн грн бюджетних коштів, виділених КМДА на тротуари та автодороги, підтверджуються відповідними експертизами

Київська міська прокуратура висловила здивування щодо спроб столичної влади "піддати сумніву обґрунтованість підозр, які вручають посадовцям Київської міської державної адміністрації", і заявила, що всі підозри підтверджуються "оглядами виконаних робіт із залученням експерта та висновками експертизи".

"Укотре спостерігаємо за спробами столичної влади в маніпулятивний спосіб піддати сумніву обґрунтованість підозр, які вручають посадовцям КМДА", - ідеться в повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури в телеграм-каналі в п'ятницю.

Як зазначає пресслужба, сьогодні слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру директору департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА за фактом розтрати 1 млн грн бюджетних коштів, виділених на виконання робіт із відновлення тротуарів та автодороги. "Збитки, завдані кримінальним правопорушенням, підтверджуються проведеними оглядами виконаних робіт із залученням експерта та висновками експертизи. Фактом залишається і те, що станом на сьогодні підрядник робіт з відновлення тротуарів та автодороги не провів", - йдеться в повідомленні.

"Водночас офіційний сайт КМДА повідомляє, що роботи з благоустрою та асфальтування тривають. Це виглядає дивно, оскільки акти виконаних робіт, про які йдеться в повідомленні про підозру, підписані й бюджетні кошти департаментом перераховані в повному обсязі ще в грудні 2022 року", - наголошується в повідомленні.

Міськпрокуратура зазначає, що "незрозуміло, на підставі чого міська влада, не маючи в розпорядженні документів слідства, категорично стверджує, що експертиза нібито проведена "без належного дослідження проєктної документації та наочного огляду", що не відповідає дійсності".

Окрім цього, міськпрокуратура звертає "увагу на те, що заяви про нібито сприяння слідству та надання доступу до всіх запитуваних документів у кримінальних провадженнях, у яких посадовим особам КМДА повідомлено про підозру, теж, на жаль, залишаються лише заявами".

Як повідомляється, "департамент муніципальної безпеки КМДА, а також департамент освіти КМДА проігнорували запити слідства щодо надання документів, які мають значення у кримінальному провадженні щодо загибелі людей через недопуск до укриття. Отримання цих документів стало можливим лише після звернення правоохоронних органів до суду з відповідними клопотаннями".

"Наголошуємо, подібні маніпулятивні заяви столичної влади не мають нічого спільного із захистом інтересів територіальної громади від неефективного використання бюджетних коштів та їх розкрадання", - йдеться в заяві Київської міської прокуратури.