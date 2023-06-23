Тарнавський: На таврійському напрямку є відчутні успіхи і просування вперед

На таврійському напрямку українські військові продовжують вести активну роботу, "є відчутні успіхи і просування вперед", повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На таврійському напрямку є відчутні успіхи Сил оборони та просування вперед. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1344 вогневі завдання", - повідомив Тарнавський у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як інформує командувач ОСУВ "Таврія", за останню добу "втрати ворога вбитими та пораненими становили більше ніж три роти. Знищено 51 одиницю військової техніки противника".

"Зокрема, 3 танки, 14 ББМ (БМП, МТЛБ), БПЛА Supercam, БПЛА "Орлан-10", БПЛА Merlin, 2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б", 3 гармати 2С5 "Гіацинт-С", 3 самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон", 2 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б". Також було знищено шість складів боєприпасів ворога", - повідомив Тарнавський.

"Наші воїни повертають українську землю під контроль", - підсумував він.