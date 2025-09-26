Інтерфакс-Україна
12:09 26.09.2025

Сирський повідомив про суттєві успіхи ЗСУ на Добропільському напрямку

Фото: https://18-24.army.gov.ua/

На Добропільському напрямку приблизно 360 кв км були звільнені та зачищені від ворога, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

“Територія, яка була звільнена, на сьогодні становить 168 кв. км, зачищено від диверсійних груп – близько 182 кв. км. У чому тут відмінність. Звільнена територія – це та, яка перебувала під контролем противника. А зачищена – територія, куди проникли диверсійні групи ворога, але остаточно він не взяв її під контроль”, - сказав Сирський під час зустрічі із журналістами..

Тобто, як наголосив головнокомандувач ЗСУ, загалом приблизно 360 квадратних кілометрів станом на сьогодні були звільнені та зачищені від ворога.

“І цей процес продовжується”, - додав він.

Сирський нагадав, що з початку літа відбулася зміна в тактиці противника - він перейшов до нової тактики — “тисячі порізів”, що полягає в одночасному використанні великої кількості невеликих штурмових груп – 4-6 військовослужбовців, які наступають, використовуючи рельєф місцевості, яри, посадки, з головним завданням – якнайглибше проникнути на територію України. Таким чином ворог намагається вийти, накопичитися, знову пройти і потім уже атакувати українські об’єкти в глибині, паралізувати логістику, ротацію військ, знищувати запаси, і так захопити територію, не застосовуючи великої кількості військ.

За словами головкома, фактично така ситуація склалася на Добропільському напрямку, де противник силами 8-ї та 51-ї загальновійськових армій, 68‑го армійського корпусу застосував таку тактику. Таку ж тактику ворог застосовує і на Новопавлівському напрямку.

Він наголосив, що після низки важких боїв на Покровському напрямку, на напрямку міста Мирноград та в районі селища Новоекономічного бойові дії поступово зміщувалися на північ. Так, як додав Сирський, “противник, розтягуючи наш фронт і маючи суттєву перевагу в силах і засобах, силами переважно бригад 51‑ї армії й передових батальйонів, зміг просунутися окремими групами на глибину від 12 до 20 км”.

“Передбачаючи такий розвиток подій, ми перемістили низку військових частин. План полягав у тому, щоб розсікти угруповання ворога по бар’єрному рубежу — річці Казенний Торець. Таким чином ті підрозділи ворога, які просунулися в глибину, опинились у своєрідному “мішку”. Одночасно ми закрили цей рубіж діями наших підрозділів Десантно-штурмових військ на зустрічних напрямках із півночі й півдня. Ворог опинився в пастці. Зараз фактично відбувається його знищення”, - заявив головком.

За його словами, ворог змушений був передислокувати на Добропільський напрямок угруповання морської піхоти у складі чотирьох бригад та одного полку морської піхоти, які спершу були поступово переміщені із Сумського напрямку на Новопавлівський.

“Після наших успішних дій на Добропільському напрямку ворог відмовився від свого наступу на Новопавлівському напрямку та перекинув морську піхоту на Добропільський напрямок. Зараз ці частини зазнали втрат і не мають успіху. Щодня ми знищуємо там, за різними оцінками, по 200 і більше військовослужбовців ворога. Звичайно, ця ситуація матиме подальший розвиток”, - сказав Сирський.

Головком прогнозує, що ворог і надалі застосовуватиме резерви, переміщуючи їх.

Окремо він відзначив “дуже успішні дії наших штурмових полків та Десантно-штурмових військ, які показали високу навченість і мотивацію, на практиці засвідчили свою високу ефективність”.

